Принц Чарльз сравнил Путина с Гитлером - BBC
Британский принц Чарльз, который находится с визитом в Канаде, сравнил действия президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером.
Комментируя в беседе политику России в отношении Украины и аннексию Крыма, принц Уэльский заметил: "И теперь Путин делает почти то же самое, что делал Гитлер".
Эту фразу цитирует британский таблоид Daily Mail, сообщает BBC.
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Мэриэнн Фергюсон, которая потеряла во время Холокоста родственников и проводила для принца Чарльза экскурсию по Канадскому музею иммиграции в Галифаксе, подтвердила ВВС, что принц действительно сказал ей такую фразу.
"Он спросил, когда я приехала в Канаду. Я сказала, что в 1939 году. Он бросил фразу, что теперь Путин делает некоторые вещи, которые раньше делал Гитлер. Я согласилась с принцем: вы видите, как он захватывает страны так же, как это делал Гитлер. Принц особо и не говорил ничего про саму Россию", - рассказала госпожа Фергюсон корреспонденту ВВС.
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В пресс-службе принца Чарльза журналистам Daily Mail ответили, что они не будут комментировать частную беседу принца.