The New York Times: Россия пересматривает свою историю, чтобы закрепить свое будущее

В статье под названием «Россия пересматривает свою историю, чтобы закрепить свое будущее» в газете The New York Times Нил Макфаркухар пишет о том, что в то время, как многие россияне провели праздничные выходные, упиваясь ежегодной демонстрацией военной мощи, которая символизирует их победу над нацистской Германией, напряженная обстановка в Украине разожгла пылкие споры по поводу того, как возвысить историю страны, не искажая ее.

Еще более важным этот вопрос стал после того, как на прошлой неделе Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому тем, кто попытается реабилитировать нацизм или очернить заслуги России во Второй мировой войне, будет грозить до 5 лет лишения свободы и большие штрафы.

Кремль давно преподносит историю войны против Гитлера как героическую, коллективную победу. Но скептики утверждают, что сама победа слишком часто используется для продвижения навязчивой идеи о фашизме за рубежом, которая часто использовалась для описания украинского кризиса на российском телевиденье в течение последних двух месяцев.

Некоторые считают, что такое фокусирование искажает историю, преуменьшая значение негативной роли Советского Союза во Второй мировой войне и запрещая честное обсуждение вопросов внешней политики.

Эти критики – целый ряд историков, аналитиков и комментаторов – относят одержимость уничтожить фашизм к твердому намерению Владимира Путина «отполировать до блеска» советское прошлое и восстановить роль России как мировой державы. Для празднования Дня Победы 9 мая Москву украсили гигантскими красными звездами – символом армии и победы во Второй мировой войне, как это было в советские времена.

Дискуссия о фашизме набрала оборотов после публикации статьи, в которой сравнивалась аннексия Крыма Россией с Аншлюсом, присоединения Гитлером готовой к этому Австрии и других немецких земель в 1938 году. Ответом на это стала статья одного из защитников Путина, в которой он предложил считать Гитлера до 1939 «хорошим Гитлером».

Следом вышел новый закон. Историки выступили с резкой критикой, охарактеризовав его «опасно расплывчатым» и как попытку скорее создать культ прошлого, чем защитить его.

«Победа заместила память о войне», – сказал историк Никита Соколов. «Настоящий опыт войны и история народной войны были вытеснены из коллективной памяти».

Коммунистическая партия больше не у власти, но во время празднования 69-й годовщины победы над нацистской Германией, миф, придуманный партией, о том, что когда-то русский народ и его лидеры спасли мир от фашизма ценой сверхчеловеческих жертв и борьбы, казалось, продолжает жить, сказал он.

«Это была великая победа, которую ценой невероятных усилий добыл народ страны под руководством Коммунистической партии», – сказал г-н Соколов. «В немного измененном виде эту идеологию сейчас использует современные правители России. И это не случайно».

Существует исторический консенсус по поводу того, что победа Советского Союза над Гитлером стала поворотным моментом в войне. Падение Германии было также аргументом Советского Союза в противостоянии с Западом, несмотря на то, что Москва боролась с тем же врагом, что и Соединенные Штаты с Великобританией.

Поэтому, так как Путин стремится восстановить свою репутацию и репутацию России, считают историки, каждый внешнеполитический вопрос изменяется таким образом, чтобы напоминать падение Третьего рейха. Независимо от того, о каком конфликте идет речь, правительство Путина связывает себя с победой 1945 года, провозглашая уничтожение фашизма «смыслом существования» России.

Сергей Лавров, министр иностранных дел, сказал именно об этом в среду во время богослужения в память о погибших.

«День, который отмечается во всем мире как День Победы, является священным для нас», –сказал он во время церемонии возложения венка к мемориалу погибшим героям Великой Отечественной войны, которые работали в Министерстве иностранных дел, и воспользовался случаем, чтобы сказать о нацизме в Украине. «То, что происходит в данный момент, это не просто марш тех, кто восхваляет нацистских преступников, это свидетельствует о том, что фашизм жив».

За последние месяцы пристальное внимание к нацизму выросло в разы больше, чем за годы до этого.

Андрей Зубов, профессор философии, который написал статью, где сравнил аннексию Россией Крыма с Аншлюсом, также предупредил, что, как и многие россияне сейчас, немцы в эпоху нацизма были в восторге от того, что мир снова начал бояться и уважать их.

За такое мнение профессор сначала получил предупреждение, а потом был уволен из Московского государственного института международных отношений, связанного с МИД. В интервью г-н Зубов сказал, что его исключили за «аморальное поведение», к которому обычно причисляют такие действия, как сексуальные домогательства. Потом его все же восстановили в должности, но при этом отправили в «творческий отпуск». Профессор Зубов предполагает, что его контракт не будет продлен по истечении срока 30 июня.

Его сравнение, конечно же, вызвало возражения, но самый спорный ответ на него появился на страницах прокремлевской газеты «Известия». Статья была написана Андраником Миграняном, который руководит нью-йоркским отделением Института демократии и сотрудничества, неправительственной организацией, возникшей по желанию Владимира Путина для продвижения России на Западе.

В своей статье Мигранян жестко раскритиковал профессора Зубова, назвав его «исчадием ада» и предположил, что если бы Гитлер остановился в 1939 году, его бы считали «хорошим Гитлером».

«Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет», пишет Мигранян. Если бы Гитлер остановился после того, как без единой капли крови объединил немецкие земли, в том числе Австрию и Судеты, с метрополией, «то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса».

Потрясенные таким заявлением ученые отметили, что к 1939 году Гитлер уже создал Дахау, организовал «Хрустальные ночи» и обнародован Нюрнбергские законы, которые закрепляли превосходство арийской расы.

«Когда вы думаете, что пропаганда Владимира Путина не может опуститься еще ниже, это неизменно случается», – написал Владимир Кара-Мурза в своем блоге для журнала «World Affairs».

В борьбу вступила Ирина Яровая, депутат от Единой России, которая частенько разрабатывает идеологические законы для поддержки позиций Путина. В своем обращении к парламенту она критиковала попытки «оклеветать какую-то из стран, которая защищала свой суверенитет, как, например, СССР, который даже гипотетически не мог быть частью гитлеровской коалиции и выполнял решающую роль в защите мира и человечества от фашизма, и, как вы помните, понес большие потери в этой войне».

Историки возразили, что закон, который, по мнению Яровой, должен наказывать тех, кто искажает значимость СССР в победе над нацизмом, содержит расплывчатые термины, и предусматривает уголовную ответственность за такие поступки, как «осквернение символов российской воинской славы России», не уточняя при этом, что означают эти термины. Уже не говоря о том, что абсолютно неясно, как будут определяться факты искажения.

«Закон не о нацизме, речь идет о создании исторических канонов, исторического рассказа, написанного государством», – сказал Иван Курилла, историк Волгоградского государственного университета. «Исторические исследования станут преступлением».

Историки признают, что после распада Советского Союза в 1991 г., когда впервые были открыты архивы, изложение большого количества негативных фактов оттолкнуло многих россиян. Но теперь они чувствуют, что маятник качнулся слишком далеко назад.

«Были афганские фашисты, грузинские фашисты, и сейчас есть украинские фашисты», – сказал профессор Соколов, – все, с кем мы когда-либо боремся – фашисты».