Аннексия Крыма напоминает события 1938 года - министр финансов Германии

В своем выступлении Шойбле сказал, что желание президента России Путина защищать россиян и русскоязычных в Крыму похоже на то, как Гитлер оправдывал агрессию Третьего рейха в Судетах, передает Радио Свобода.

Ранее с подобными сравнениями выступила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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Спикер Шойбле пояснил, что министр не сравнивает нынешнюю Россию с Германией времен Адольфа Гитлера. Канцлер Ангела Меркель дистанцировалась от высказываний своего министра и заявила, что считает аннексию Крыма уникальным случаем, который является нарушением международного права.

Сегодня Меркель имела разговор с российским президентом, в центре внимания находились события вокруг Украины.