В Славянске украинские военные нашли подпольный склад боеприпасов террористов
13:08, 09 июля 2014Политика
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В Славянске украинские военные нашли подпольный склад боеприпасов террористов.
Со Славянске украинские военные нашли и вывезли два грузовика боеприпасов террористов / Фото: Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в соцсети.
"Спецподразделением ВСУ был обезврежен скрытый штаб террористов в Славянске. Вывезено 2 "Урала" боеприпасов и вооружения. В ящиках с боеприпасами обнаружены сопроводительные документы с маркировкой в/ч, фамилий и должностей ответственных лиц", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Минобороны заявляют о многочисленных доказательствах российского происхождения оружия боевиков
Напомним, в Славянске в подвалах админзданий военнослужащие нашли большой арсенал оружия и боеприпасов террористов.
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