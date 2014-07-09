В Славянске украинские военные нашли подпольный склад боеприпасов террористов

13:08, 09 июля 2014
Политика
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В Славянске украинские военные нашли подпольный склад боеприпасов террористов.

Фото: Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в соцсети.

"Спецподразделением ВСУ был обезврежен скрытый штаб террористов в Славянске. Вывезено 2 "Урала" боеприпасов и вооружения. В ящиках с боеприпасами обнаружены сопроводительные документы с маркировкой в/ч, фамилий и должностей ответственных лиц", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Минобороны заявляют о многочисленных доказательствах российского происхождения оружия боевиков

Напомним, в Славянске в подвалах админзданий военнослужащие нашли большой арсенал оружия и боеприпасов террористов.

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