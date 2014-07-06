Силовики нашли в подвалах Славянска три грузовика боеприпасов и нацистскую форму (фото)

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, 5 июля подразделениями Вооруженных сил Украины под непосредственным командованием министра обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Виктора Муженко, в ходе проведения одного из этапов специальной операции, в захваченных ранее сепаратистами административных зданиях города Славянск было найдено и изъято большое количество вооружения и боеприпасов.

Для передислокации данного арсенала едва хватило трех грузовых автомобилей.

Читайте такжеСилы АТО освободили четыре города и восстанавливают контроль над границей (карта)Все вооружение и боеприпасы в основном хранились в подвалах админзданий. В частности, около 100 ящиков боеприпасов для стрелкового оружия (калибр 5,45 и 7,62 мм), несколько ручных противотанковых гранатометов (РПГ-18), один из которых в взведенном состоянии. Большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ночные прицелы. Различного характера обмундирование с шевронами российских «казаков» и нацистских формирований СС. Самая крупная находка - более 60 противотанковых управляемых ракет (ПТРК) россыпью и в ящиках, которые найдены в подвальном помещении городского совета города Славянск.

В сообщении отмечается, что две единицы РПГ-18, один из которых был приведен в готовность к применению, изъяты у террориста, который пытался произвести выстрел в сторону мэрии Славянска, где работали военнослужащие и руководство Минобороны и Генштаба. Благодаря мгновенной реакции и профессиональным навыкам украинских военнослужащих террорист был ликвидирован. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению его личности и причастности к другим террористическим действиям.