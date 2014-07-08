Украинские каналы должны создавать собственное кино - Гендиректор "1+1 медиа"

Об этом он сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: «Развитие национального теле- и кинопроизводства в Украине: какие меры должно принять государство для его поддержки?».

Ткаченко напомнил об инициативе медиа-группы отказаться от показа российских сериалов и кино, в которых превозносятся российские силовики.

«Учитывая события, фактически необъявленную войну со стороны России, мы поняли, что это выглядит кощунством», - сказал он.

Гендиректор "1+1 медиа" высказал убеждение, что украинские телеканалы не должны показывать российские фильмы и сериалы, в которых пропагандируется деятельность российских спецназначенцев и военных. В то же время он подчеркнул, что сегодня не речь идет о фильмах, которые имеют художественную ценность, или о таких классических картинах как, в частности, «Семнадцать мгновений весны».

По мнению Ткаченко, нынешнее положение является поводом для того, чтобы задуматься о ситуации на украинском телевидении.

«Десятки миллионов долларов ежегодно из Украины идут в Россию на оплату этой продукции», - сказал он и добавил, что это значительно больше, чем украинские телеканалы тратят на собственное производство и закупку продукта в других странах.

Таким образом, как минимум две трети или половина средств, которые имеют украинские телеканалы, идут на закупку российского телепродукта, заметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что необходимо «перейти от разговоров к базе массированной активизации собственного производства».

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Кроме того, Ткаченко отметил, что украинские телеканалы вроде бы и поддерживают инициативу «1+1 медиа» об отказе от некоторых российских сериалов, но публично не высказываются по этому вопросу.

По его словам, украинцы имеют таланты и возможности для производства собственной продукции, а учитывая положение дел в экономике – съемки украинских сериалов и фильмов будут намного дешевле.

Также Ткаченко заметил, что, кроме российского рынка, есть и другие, которые не уступают ему, в частности, польский, с которым Украина может сотрудничать.

«Мы видим сейчас, неожиданно обнаружили для себя огромный интерес со стороны польских коллег относительно сотрудничества с нами», - сказал он.

«Если законодатели, если Национальный совет будут готовы поддержать, мы готовы предоставить собственные предложения относительно того, каким образом инициировать, способствовать тому, чтобы собственное производство в Украине, телевизионное, киношное продолжалось», - отметил Ткаченко.

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В свою очередь член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заметила, что будет ждать соответствующие предложения, а также в целом подчеркнула необходимость наработки предложений для депутатов и последующего их лоббирования.

«Все как один сегодня говорят о том, что нужно выключить надоевшие и пропагандистские российские сериалы, что нужно производить собственную продукцию, что мы должны избавиться от зависимость от кинорынка соседнего государства России. Напротив, мы должны предложить что-то свое», - сказала эксперт и высказала убеждение, что такие возможности на сегодняшний день в Украине есть.