В Киеве состоялась встреча трехсторонней контактной группы Украина-ОБСЕ-РФ

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, имеющемся в УНИАН.

"Обсуждалась текущая ситуация в восточной Украине, включительно с условиями и местом проведения дальнейших консультаций при участии всех сторон", - говорится в сообщении.

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Участники встречи подчеркнули необходимость скорейшего разрешения мирным путем ситуации и заметили, что основой для этого должен стать мирный план президента Украины Петра Порошенко и совместная декларация министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ от 2 июля в Берлине.

"Контактная группа считает, что следующий раунд переговоров должен состояться без задержки. Она призвала все стороны согласиться с предложениями контактной группы провести следующую встречу как можно быстрее", - отмечается в сообщении.