В Луганске жилые кварталы обстреливали боевики-провокаторы с украинскими флагами - губернатор

21:50, 06 июля 2014
Политика
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Пророссийские боевики с украинскими флагами вели обстрел жилых кварталов в Луганске  с целью провокации.

REUTERS

Об этом сообщила на своей странице в Facebook и.о. главы ОГА Ирина Веригина.

"Боевики продолжают провокации! Несколько часов идет бой в районе Луганска. Боевики обстреливают жилые дома, украинские военные не стреляют. Руководство штаба АТО просит распространить эту информацию..Обстрел людей они производят под украинскими флагами", - написала она несколько часов назад.

Напомним, ранее сами террористы сообщали, что обстреливают аэропорт Луганска из "Градов".

Post by Ирина Веригина.

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