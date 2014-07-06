В Луганске жилые кварталы обстреливали боевики-провокаторы с украинскими флагами - губернатор
21:50, 06 июля 2014Политика
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Пророссийские боевики с украинскими флагами вели обстрел жилых кварталов в Луганске с целью провокации.
REUTERS
Об этом сообщила на своей странице в Facebook и.о. главы ОГА Ирина Веригина.
"Боевики продолжают провокации! Несколько часов идет бой в районе Луганска. Боевики обстреливают жилые дома, украинские военные не стреляют. Руководство штаба АТО просит распространить эту информацию..Обстрел людей они производят под украинскими флагами", - написала она несколько часов назад.
Напомним, ранее сами террористы сообщали, что обстреливают аэропорт Луганска из "Градов".
Post by Ирина Веригина.
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