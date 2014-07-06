Террористы обстреливают луганский аэропорт из "Градов"

20:48, 06 июля 2014
Политика
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В Луганске террористы обстреливают аэропорт из установки залпового огня «Град».

REUTERS

Об этом сообщается на сайте самопровозглашенной «Луганской народной республики».

Боевиков сообщают, что сегодня около полудня продолжили обстрел Луганского аэропорта из минометов и установок «Град».

Читайте такжеВ Луганской области за два дня от артобстрелов погибли пять человекТакже «ЛНР» сообщает, что минувшей ночью в Северодонецке террористы взяли в плен пятерых военнослужащих украинской армии, которые «случайно заехали на блокпост, по предварительным данным, эти люди пытались наладить поставки к блокпостам ВС Украины».

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства обороны, в Луганске террористы ведут активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного и автовокзалов.

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