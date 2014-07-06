Террористы обстреливают луганский аэропорт из "Градов"
В Луганске террористы обстреливают аэропорт из установки залпового огня «Град».
Об этом сообщается на сайте самопровозглашенной «Луганской народной республики».
Боевиков сообщают, что сегодня около полудня продолжили обстрел Луганского аэропорта из минометов и установок «Град».
Читайте такжеВ Луганской области за два дня от артобстрелов погибли пять человекТакже «ЛНР» сообщает, что минувшей ночью в Северодонецке террористы взяли в плен пятерых военнослужащих украинской армии, которые «случайно заехали на блокпост, по предварительным данным, эти люди пытались наладить поставки к блокпостам ВС Украины».
Как сообщал УНИАН, по информации Министерства обороны, в Луганске террористы ведут активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного и автовокзалов.