Омбудсмен обвиняет Россию в этнической дискриминации

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская после разговора с Чубаровым.

"Как и в ситуации с запретом въезда на территорию АР Крым Мустафе Джемилеву, действия должностных лиц Российской Федерации выходят за пределы правового поля, а запрет на въезд сообщен только устно, без предоставления соответствующего документа, который можно было бы обжаловать в установленном порядке", - считает Лутковская.

Кроме того, Рефату Чубарову было отказано предоставить разъяснения на крымскотатарском или украинском языке.

Читайте такжеМИД о недопуске Чубарова в Крым: Москва продолжает традиции СталинаВалерия Лутковская отметила, что такие действия российской стороны грубо нарушают не только нормы законодательства Российской Федерации, которые сейчас де-факто действуют на оккупированной территории Крыма, но и ряд фундаментальных прав и свобод коренного народа, закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.

Также Рефат Чубаров был избран депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, и сейчас после «переформатирования» парламента Крыма в результате оккупации Крыма Российской Федерацией считается депутатом Государственного Совета Республики Крым. В соответствии с законодательством РФ депутатам не может быть запрещен въезд на территорию, интересы избирателей которой они представляют.

"Очевидно, что репрессивные действия оккупационной власти Автономной Республики Крым является очередным проявлением этнической дискриминации, в частности, в связи с независимой проукраинской политикой крымских татар. Это еще один факт грубых нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в отношении граждан Украины на оккупированной территории Крыма", - подчеркивает омбудсмен.