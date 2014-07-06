Над освобожденными от террористов городами Артемовск и Дружковка подняты украинские флаги
Над освобожденными от террористов городами Артемовск и Дружковка подняты государственные флаги Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко доложили президенту Украины Петру Порошенко, что над Артемовском и Дружковкой подняты государственные флаги Украины.
Также верховному главнокомандующему доложили о текущем состоянии проведения антитеррористической операции.
Читайте такжеСилы АТО освободили четыре города и восстанавливают контроль над границей (карта)Президент поставил задачу, чтобы особое внимание было уделено разминированию объектов городской инфраструктуры, чтобы предотвратить потери среди мирного населения.
Глава государства также поручил начать восстановление инфраструктуры в освобожденных городах, обеспечить поставку продуктов питания, питьевой воды и всей необходимой гуманитарной помощи местным жителям.