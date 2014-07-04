Порошенко - Эштон: После восстановления АТО силовики несут меньшие потери, чем при "перемирии"

Кэтрин Эштон от имени 28-ми государств ЕС выразила поддержку действиям президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформировал о развитии ситуации на Донбассе, а также о продолжении усилий для мирного урегулирования.

Президент подчеркнул, что сейчас, после остановки действия режима прекращения огня, Украина несет даже меньшие потери, чем во время его действия, ведь со стороны боевиков огонь никто не прекращал. Порошенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации он был вынужден на основании решения СНБО возобновить антитеррористическую операцию.

Порошенко заверил, что в продолжение Берлинских договоренностей министров иностранных дел четырех стран Украина готова к дальнейшей работе Трехсторонней контактной группы, в том числе проведение следующего заседания 5 июля. Украина предложила место и время проведения и ожидает подтверждения от другой стороны.

Читайте такжеУкраина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в полном объемеЭштон поинтересовалась усилиями, которых Украина ожидает от ЕС.

«От имени 28 государств хочу заверить, что у Вас есть наша поддержка», - подчеркнула она.

Президент поблагодарил верховного представителя ЕС за ее плодотворные усилия в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Порошенко отметил, что церемония подписания Соглашения 27 июня этого года стала самым позитивным событием для Украины за последнее время.

Как сообщал УНИАН, в Луганской и Донецкой областях с 15 апреля проводится антитеррористическая операция против российских боевиков.

30 июля президент Украины Порошенко отказался продолжить объявленную им 20 июля одностороннее перемирие из-за того, что боевики продолжали убивать украинских военных.

Главы МИД Германии, Франции, Украины и России в начале этой недели в Берлине очертили план перемирия и договорились, что соответствующая контактная группа встретится для его обсуждения не позднее 5 июля.