Президент остановил перемирие на Донбассе. Полный текст и видео обращения

Текст обращения обнародован на сайте Главы государства.

Уважаемые соотечественники!

В двадцать два часа в понедельник 30 июня истек срок действия одностороннего прекращения огня.

В рамках плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе такой шаг впервые инициирован 20 июня.

27 июня Украина продолжила его еще на три дня.

В течение десяти дней мы продемонстрировали Донбассу, Украине, всему миру свою приверженность мирному способу урегулирования спровоцированного извне конфликта.

Жителям Донецкой и Луганской областей мы продемонстрировали добрую волю украинской власти.

Трудолюбивые и мирные люди, которыми является большинство дончан и луганчан, почувствовали нашу симпатию, любовь и уважение. Они увидели искреннюю готовность Киева считаться с их особыми мнениями и специфическими интересами. И они поняли, что их безопасность является нашим главным приоритетом.

Еще сильнее стала международная поддержка Украины. Именно во время прекращения огня я подписал Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Однако уникальный шанс по воплощению мирного плана не реализован. Это произошло из-за преступных действий боевиков. Они публично декларировали свое нежелание поддерживать мирный план в целом и прекращение огня в частности. Вызывающе, более ста раз, нарушили режим перемирия.

Политическое руководство сепаратистов продемонстрировало нежелание и неспособность контролировать действия своих террористических подразделений и банд мародеров.

Отмена решения Совета Федерации о разрешении вводить российские войска в Украине имело положительное, но символическое значение. Мы так и не дождались конкретных шагов по деэскалации ситуации. В том числе и в части укрепления контроля над границей.

Несмотря на это, мир был, остается и будет моей целью. Меняются лишь инструменты ее достижения.

30 июня вечером состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. После обсуждения ситуации, я, как Верховный Главнокомандующий, принял решение не продлевать режим одностороннего прекращения огня.

Защита территориальной целостности Украины, безопасности и жизни мирных граждан требует не только оборонительных, но и наступательных действий против террористов-боевиков.

Вооруженные Силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Служба безопасности получили соответствующие приказы.

В реализации поставленных сегодня задач по защите территориальной целостности они больше не ограничены режимом прекращения огня.

Мы будем наступать, и будем освобождать нашу землю. Непродление режима прекращения огня - это наш ответ террористам, боевикам, мародерам. Всем тем, кто издевается над мирным населением. Кто парализует работу экономики региона. Кто срывает выплаты зарплат, пенсий, стипендий. Кто подрывает железную дорогу и разрушает водопроводы. Кто лишил людей нормальной, мирной жизни.

Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, другие подразделения никогда не позволят себе применять силу против мирных людей. Они никогда не будут бить по жилым кварталам.

Украинские солдаты и гвардейцы будут рисковать собственными жизнями, чтобы только не подвергать угрозам женщин, детей, пожилых мужчин. Всех тех, кто живет на земле Донбасса и не берет в руки незаконного оружия.

Такова вечная рыцарская природа украинского воинства.

Нас - ответственность и переживание за каждое мирную жизнь, которая, не дай Бог, может оборваться в ходе военной или антитеррористической операции.

Это требует от нас чрезвычайной выверенности каждого движения в проведении операций.

Обращаюсь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей с просьбой с пониманием отнестись к моему решению. Прошу стать союзниками в возвращении безопасности на Донбасс.

Да, вы не можете противостоять бандитам физической силой. Но ваши сила воли и сила духа, ваша гражданское неповиновение так называемым «народным республикам», нетерпимость и презрение к тем, кто стал на путь бандитизма, мародерства и террора, приблизит тот день, когда в ваши дома, на ваши улицы вернется прочный мир .

Всем, кто, стал на путь вооруженного сопротивления законной власти, но осознал, что допустил ошибку и хочет ее исправить, я, как Президент, гарантирую непривлечение к уголовной ответственности. Условие одно - добровольно сложить оружие.

Наш мирный план, как стратегия для Украины и Донбасса, остается в силе. И разоружение. И децентрализация. И свободное использование русского языка. И восстановление утраченного жилья за счет государства. И совместная с ЕС программа создания новых рабочих мест. И даже к режиму прекращения огня мы готовы вернуться в любой момент. Когда увидим, что все стороны придерживаются выполнения основных пунктов мирного плана. Что боевики освобождают заложников. Что и по ту сторону восточной границы загорелся красный свет диверсантов и поставщиков оружия, и за соблюдением режима на границе наблюдает ОБСЕ.

Дорогие соотечественники!

Дорога к миру оказалась несколько сложнее, чем хотелось. Не хочу приукрашивать действительность. Будет нелегко и непросто.

Нам, как никогда, следует сплотиться для защиты Украины. Это требует самоотдачи и дисциплины не только на передовой, но и в тылу.

Но не было еще ни одной войны, после которой не наступал бы мир.

Так произойдет и сейчас.

Слава Украине!