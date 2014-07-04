На «5-м канале» не нашли взрывчатки, поиски продолжаются
09:58, 04 июля 2014Политика
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По последней информации, взрывчатку в офисе не нашли.
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Об этом в Twitter пишет журналист Оксана Денисова.
На сайте канала уточняют, что "по состоянию на 9:20 через пункт пропуска завода "Ленинская кузница" уже пропускают персонал, но рядом со зданием находятся пожарные машины и автомобили взрывотехнической службы".
Как отметила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве Ольга Билык, в 7.40 поступило анонимное сообщение о минировании офиса телеканала.
На место происшествия выехали сотрудники милиции, в частности, кинологической службы, следственно-оперативная группа. Проводится поиск взрывчатки.
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