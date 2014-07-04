На «5-м канале» не нашли взрывчатки, поиски продолжаются

Об этом в Twitter пишет журналист Оксана Денисова.

На сайте канала уточняют, что "по состоянию на 9:20 через пункт пропуска завода "Ленинская кузница" уже пропускают персонал, но рядом со зданием находятся пожарные машины и автомобили взрывотехнической службы".

Как отметила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве Ольга Билык, в 7.40 поступило анонимное сообщение о минировании офиса телеканала.

На место происшествия выехали сотрудники милиции, в частности, кинологической службы, следственно-оперативная группа. Проводится поиск взрывчатки.