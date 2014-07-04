В милиции подтвердили сообщение о заминировании "5-го канала"
В столичном управлении милиции подтверждают информацию относительно анонимного сообщения о заминировании здания “5-го канала”.
В столичном управлении милиции подтверждают информацию относительно сообщения о заминировании здания “5-го канала”.
Как отметила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве Ольга Билык, в 7.40 поступило анонимное сообщение о минировании офиса телеканала.
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На место происшествия выехали сотрудники милиции, в частности, кинологической службы, следственно-оперативная группа. Проводится поиск взрывчатки.
В настоящее время вещание “5-го канала” приостановлено.
В эфире демонстрируется бегущая строка “из-за сообщения о заминировании “5-го канала” вещание временно приостановлено”.
Также информацию о заминировании подтвердила корреспонденту УНИАН охрана телеканала.