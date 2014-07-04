В милиции подтвердили сообщение о заминировании "5-го канала"

В столичном управлении милиции подтверждают информацию относительно анонимного сообщения о заминировании здания “5-го канала”.

В столичном управлении милиции подтверждают информацию относительно сообщения о заминировании здания “5-го канала”. Как отметила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве Ольга Билык, в 7.40 поступило анонимное сообщение о минировании офиса телеканала. Читайте такжеВ здании "5-го канала" ищут взрывчатку На место происшествия выехали сотрудники милиции, в частности, кинологической службы, следственно-оперативная группа. Проводится поиск взрывчатки. В настоящее время вещание “5-го канала” приостановлено. В эфире демонстрируется бегущая строка “из-за сообщения о заминировании “5-го канала” вещание временно приостановлено”. Также информацию о заминировании подтвердила корреспонденту УНИАН охрана телеканала.

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