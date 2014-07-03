ВСК ВР по расследованию уничтожения Ил-76 рассматривает вопрос об ответственности руководства АТО

Отвечая на вопрос о том, будет ли завтра в ВР представлен промежуточный отчет комиссии, Черноволенко отметил, что его планировалось представить завтра в случае завершения сессии. Однако сессия продлена, соответственно, промежуточный отчет, который сразу может быть и заключительным, будет представлен на пленарной неделе, которая будет продолжаться с 22 по 26 июля.

”Хотя некоторые технические вещи, к сожалению, не будут до конца освещены”, - сказал Черноволенко.

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Он заметил, что комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства уничтожения Ил-76, пока не определяла дату посещения аэропорта Луганска.

”Они на месте еще не были. Имеются в виду специалисты по авиационным катастрофам”, - добавил Черноволенко.

По его словам, параллельно обстоятельства уничтожения самолета расследуют комиссия Минобороны, парламентская ВСК и следователь Генеральной прокуратуры.

Депутат также добавил, что на следующее заседание ВСК планируется пригласить руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко.

Черноволенко также заверил, что на сегодняшний день члены комиссии уже собрали достаточно информации об авиакатастрофе.

”Мы уже полностью представляем, как произошло, что произошло и что нужно сделать, чтобы этого больше не было. С политической точки зрения, не военной”, - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, почему не было надлежащей охраны, прикрытия самолета, и кто отдавал приказы о полете, он отметил, что фамилии уже известны - это руководство антитеррористической операции.

”Прикрытие могло быть из самолетов, но если бы это было только днем, потому что ночью это бессмысленно. Или из вертолетов. Вертолетное прикрытие могло было быть и ночью. Его действительно не было. Более того, должна была быть зачистка территории, но такой большой территории просто физически наши бойцы, находившиеся в аэропорту, не могли осуществить”, - отметил председатель ВСК и добавил, что один из вопросов заключается в том, нужно ли было вообще перевозить военных самолетами в Луганск.

В то же время Черноволенко заметил, что если бы было осуществлено, в частности, десантирование бойцов с парашютами, это было бы так же опасно, как и посадка самолета, ведь десантирование должно было бы проходить с той же высоты, с которой сбили самолет.

По поводу ответственных лиц Черноволенко сказал, что еще не опрошены все необходимые лица.

”Мы не допросили три главных лица. Двое из них сейчас были в зоне боевых действий и, соответственно, мы их не могли вызвать. Третий вернулся буквально на днях и должен был сегодня быть у нас на комиссии. Он в Винницу вернулся, потому что там базируется штаб Воздушных сил”, - сказал Черноволенко.

Он пояснил, что накануне в Днепропетровском аэропорту упал военный самолет Су-25, и это третье должностное лицо отбыло в Днепропетровск и предварительно возглавило комиссию по расследованию этого случая.

Вместе с тем, по словам Черноволенко, то, что эти лица ”ответственны за предоставление команд, не значит, что они при этом сделали ошибку”.

”Вопрос, насколько этот риск был оправдан с точки зрения профессиональности, общечеловеческой морали и управленческих решений. Они могли отдать это решение, если оно оправдано, то они не виновны в том, что они погибли... Если же они допустили какую-то ошибку при этом, потому что такие подозрения тоже есть, то тогда да, нужно разбираться”, - сказал Черноволенко.

Он также добавил, что стоит вопрос, следует ли вместо проведения АТО ввести в двух областях военное положение.

Справка УНИАН. 14 июня около 1.10 во время посадки в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».