Экс-министр обороны Коваль стал заместителем секретаря СНБО

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ № 564/2014 опубликован на президентском сайте. Читайте такжеНовым Министром обороны Украины стал Валерий Гелетей Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля Верховная Рада Украины освободила Коваля от должности и.о. министра обороны. На заседании Верховной Рады Порошенко отметил, что назначит Коваля заместителем секретаря СНБО.

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