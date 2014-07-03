Экс-министр обороны Коваль стал заместителем секретаря СНБО
16:40, 03 июля 2014Политика
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Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.
Экс-министр обороны Коваль стал заместителем секретаря СНБО / Фото: УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ № 564/2014 опубликован на президентском сайте.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля Верховная Рада Украины освободила Коваля от должности и.о. министра обороны.
На заседании Верховной Рады Порошенко отметил, что назначит Коваля заместителем секретаря СНБО.
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