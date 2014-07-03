Порошенко пообещал назначить Коваля замглавы СНБО
12:56, 03 июля 2014Политика
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Сегодня ВР освободила Николая Коваля от должности исполняющего обязанности министра обороны Украины, назначив на эту должность генерал-полковника Валерия Гелетея.
Николая Коваля отправят в СНБО / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 327 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что назначит Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщал УНИАН, ВР 25 марта назначила Коваля на должность и.о. министра обороны Украины.
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