Порошенко пообещал назначить Коваля замглавы СНБО

Сегодня ВР освободила Николая Коваля от должности исполняющего обязанности министра обороны Украины, назначив на эту должность генерал-полковника Валерия Гелетея.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 327 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что назначит Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщал УНИАН, ВР 25 марта назначила Коваля на должность и.о. министра обороны Украины.

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