Ахметов от Януковича ни на шаг
19:42, 01 февраля 2008Политика
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Заявление для прессы
Народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ не намерен создавать новые политические проекты, и остается членом Партии регионов.
Об этом идет речь в заявлении для прессы его пресс-секретаря Елены ДОВЖЕНКО, переданном УНИАН.
Е.ДОВЖЕНКО отмечает, что в последнее время в ряде СМИ появилась информация о якобы существующих планах Р.АХМЕТОВА создать новую политическую силу, или же о его возможной поддержке партии "Трудовая Украина".
«Я со всей ответственностью уполномочена заявить, что Ринат Леонидович был и остается членом Партии регионов, и не намерен ни создавать, ни финансировать никакую другую политическую структуру», - подчеркнула Е.ДОВЖЕНКО.
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