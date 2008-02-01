Ахметов от Януковича ни на шаг

Народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ не намерен создавать новые политические проекты, и остается членом Партии регионов.

Об этом идет речь в заявлении для прессы его пресс-секретаря Елены ДОВЖЕНКО, переданном УНИАН.

Е.ДОВЖЕНКО отмечает, что в последнее время в ряде СМИ появилась информация о якобы существующих планах Р.АХМЕТОВА создать новую политическую силу, или же о его возможной поддержке партии "Трудовая Украина".

«Я со всей ответственностью уполномочена заявить, что Ринат Леонидович был и остается членом Партии регионов, и не намерен ни создавать, ни финансировать никакую другую политическую структуру», - подчеркнула Е.ДОВЖЕНКО.