Фракция Партии регионов в Донецке на грани раскола - СМИ

Фракция Партии регионов в Донецком областном совете на грани раскола.

Об этом пишет газета «Комментарии» со ссылкой на свои источники в облсовете.

По данным газеты, причиной этому является создание пророссийской группы «Донбасская Русь».

Как сообщил газете один из авторитетных депутатов областного совета от Партии регионов, инициатива формирования пророссийской группы исходила от фракции ПСПУ, но «предварительно прошла «экспертизу» в центральном офисе Партии регионов в Киеве, а затем в форме настоятельной рекомендации была спущена председателю облсовета Анатолию БЛИЗНЮКУ». «Источник утверждает, что в последнее время руководству облсовета поступает немало подобных «темников». Причем некоторые из них противоречат предыдущим, что подтверждает факт серьезного раскола в руководстве Партии регионов», - отмечает газета.

По мнению депутата, пожелание о создании «Донбасской Руси» исходило от группы, ориентирующейся на Виктора ЯНУКОВИЧА. «Известно также, что другое руководящее крыло ПР было не в восторге от такой инициативы. Как утверждает депутат, в результате столичного противостояния А.БЛИЗНЮК оказался между двух жерновов, а фракция «регионалов» в облсовете разделилась на тех, кто поддерживает «экстремистские месседжи», и сторонников «конструктивистских позиций» (эту часть депутатов ассоциируют в первую очередь с Ринатом АХМЕТОВЫМ и Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ)», - пишет издание.

Собеседник газеты обращает внимание, что А.БЛИЗНЮК не может не понимать, что сторонников «конструктивистских позиций» в облсовете больше. Как доказательство, он напоминает ход последнего заседания облсовета. «Вынужденно констатировав создание «Донбасской Руси», глава облсовета отказался внести в повестку дня вопрос о поддержке проведения 23 февраля съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, инициируемого группой поддержки В.ЯНУКОВИЧА», - цитируют его слова «Комментарии».