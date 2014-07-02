Советник Авакова: В первый день после перемирия уничтожены более 1000 боевиков

"Первый день возобновления активной фазы АТО. Кратко: Наступление. Силы Нацгвардии и ВСУ освободили от российских наемников несколько стратегически важных городов в Донецкой и Луганской обл, а также восстановили контроль над пограничным пунтктом "Должанский". Мощными локальными ударами по базам и позициям террористов уничтожено более 1000 боевиков", - сообщает Шкиряк.

По словам советника, сепаратисты готовы сложить оружие и пытаются договориться о "коридоре" в РФ или гарантиях амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений.

"Конечно, главные бои еще впереди и будет очень трудно, но в целом динамика положительная. АТО будет продолжаться до победы!" - пишет советник министра.