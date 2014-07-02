Советник Авакова: В первый день после перемирия уничтожены более 1000 боевиков
10:29, 02 июля 2014Политика
0
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк утверждает, что 1 июля, в первый день антитеррористической операции после прекращения перемирия на Донбассе силы АТО нанесли сепаратистам значительный урон.
В первый день возобновления АТО было уничтожено более 1000 террористов / “Голос Украины”
"Первый день возобновления активной фазы АТО. Кратко: Наступление. Силы Нацгвардии и ВСУ освободили от российских наемников несколько стратегически важных городов в Донецкой и Луганской обл, а также восстановили контроль над пограничным пунтктом "Должанский". Мощными локальными ударами по базам и позициям террористов уничтожено более 1000 боевиков", - сообщает Шкиряк.
По словам советника, сепаратисты готовы сложить оружие и пытаются договориться о "коридоре" в РФ или гарантиях амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений.
"Конечно, главные бои еще впереди и будет очень трудно, но в целом динамика положительная. АТО будет продолжаться до победы!" - пишет советник министра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter