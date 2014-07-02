Правительство одобрило законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года

16:30, 02 июля 2014
Политика
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Правительство Украины сегодня на заседании одобрило законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года и 10 приоритетных шагах по борьбе с коррупцией на ближайшие шесть месяцев.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге.

"Сегодня был принят этот законопроект, он разрабатывался Министерством юстиции совместно с общественными организациями. Он является системным и предусматривает четкие законодательные инициативы и четкие шаги по борьбе с коррупцией, которые должен утвердить парламент", - сказал он.Читайте такжеПорошенко рассказал о шагах по борьбе с коррупцией в Украине

Также, по словам Петренко, правительство приняло решение о первоочередных шагах по борьбе с коррупцией на полгода.

"Речь идет о 10 приоритетных шагах, которые мы планируем реализовать на протяжении следующих шести месяцев", - добавил министр.

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