Правительство одобрило законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года
16:30, 02 июля 2014Политика
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Правительство Украины сегодня на заседании одобрило законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года и 10 приоритетных шагах по борьбе с коррупцией на ближайшие шесть месяцев.
Правительство одобрило законопроект о антикоррупционную стратегию до 2017 рок / lenta-ua.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге.
"Сегодня был принят этот законопроект, он разрабатывался Министерством юстиции совместно с общественными организациями. Он является системным и предусматривает четкие законодательные инициативы и четкие шаги по борьбе с коррупцией, которые должен утвердить парламент", - сказал он.Читайте такжеПорошенко рассказал о шагах по борьбе с коррупцией в Украине
Также, по словам Петренко, правительство приняло решение о первоочередных шагах по борьбе с коррупцией на полгода.
"Речь идет о 10 приоритетных шагах, которые мы планируем реализовать на протяжении следующих шести месяцев", - добавил министр.
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