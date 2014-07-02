Правительство одобрило законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге.

"Сегодня был принят этот законопроект, он разрабатывался Министерством юстиции совместно с общественными организациями. Он является системным и предусматривает четкие законодательные инициативы и четкие шаги по борьбе с коррупцией, которые должен утвердить парламент", - сказал он.Читайте такжеПорошенко рассказал о шагах по борьбе с коррупцией в Украине

Также, по словам Петренко, правительство приняло решение о первоочередных шагах по борьбе с коррупцией на полгода.

"Речь идет о 10 приоритетных шагах, которые мы планируем реализовать на протяжении следующих шести месяцев", - добавил министр.