Террористы 19 раз обстреляли силы АТО: трое военных погибли, есть раненые

В течение суток на востоке Украины террористы 19 раз обстреляли силы антитеррористической операции, трое военнослужащих погибли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

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«Отдельные группы боевиков не оставляют попыток прорваться из окружения, в частности, атаки боевиков были осуществлены на позиции сил АТО на горе Карачун и еще на несколько блокпостов возле Славянска, все атаки были успешно отражены», - сообщил он.

«В целом на протяжении суток террористами совершено 19 обстрелов автомобильных колонн и блокпостов и позиций Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Поречье, Кривая Лука, Дьяково, Сватово, Славянск, Краматорск, Меловое», - сообщил Лысенко.

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«Атаки отражены, в результате нападений погибли трое военнослужащих, 10 ранены», - сообщил он.

«2 июля ночью было отражено нападение террористов на воинскую часть, расположенную близ поселка Меловое Луганской области, в частности, по ней велся огонь из не менее чем двух минометов, в сторону наших военнослужащих было выпущено более 50 мин», - сообщил пресс-секретарь СНБО.