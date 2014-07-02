В течение суток силы АТО освободили от боевиков три населенных пункта на Донбассе

В течение суток силы антитеррористической операции нанесли целенаправленные удары по 120 объектам террористов на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

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«На протяжении суток силы АТО нанесли целенаправленные удары по 120 ранее разведанным объектам террористов, уничтожив большое количество живой силы боевиков и военной техники», - сказал спикер СНБО.

Он также напомнил, что за сутки украинские военные освободили от боевиков три населенных пункта: Закотное, Старый Караван и Брусовку.

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«Полностью уничтожен лагерь террористов, потери живой силы насчитываются сотнями», - отметил Лысенко.