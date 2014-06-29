Ошибка Президента

27 июня Президент Петр Порошенко принял решение о продолжении «перемирия» еще на 72 часа. Данное решение вызвало жесткую критику со стороны добровольческих подразделений Украины на Донбассе и широкой общественности. Причина недовольства – несоблюдение режима прекращения огня со стороны бандформирований в Донецкой и Луганской областях, в результате чего проправительственные силы продолжают нести потери.

Причиной объявления Президентом перемирия является стремление синхронизировать действия АТО с международными усилиями по деэскалации конфликта, то есть с введением третьей фазы санкций со стороны ЕС. В частности, дата 30 июня указана в выводах Европейского Совета по ситуации в Украине, одобренных в пятницу, 27 июня на заседании в Брюсселе. Таким образом, Президент Украины стремится действовать синхронно с Брюсселем. Данная логика основана на предположении, что введение очередного этапа санкций заставит Москву прекратить снабжение и финансирование бандформирований на территории Украины, что облегчит процесс проведения АТО и позволит снизить количество жертв в ходе проведения операции со стороны проправительственных сил и мирного местного населения.

Однако, по нашим оценкам, данная тактика является ошибочной, поскольку не учитывает уровень внешнеэкономических и торговых связей между ЕС и РФ, интереса Вашингтона в давлении на Кремль и внутриполитических последствий продолжения де-факто одностороннего прекращения огня. В конце марта текущего года в публикации в американском издании International Policy Digest (http://www.internationalpolicydigest.org/2014/03/30/west-unlikely-slap-meaningful-economic-sanctions-russia/) наша группа отмечала крайнюю маловероятность введения последней фазы санкций ЕС в отношении РФ в связи с высоким уровнем взаимозависимости их экономики. Динамика текущей ситуации показывает, что Брюссель под давлением Берлина всячески пытается отсрочить процесс введения санкций. В частности, скандальный февральский телефонный разговор экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд и посла Вашингтона в Украине Джеффри Пайетта косвенно подтверждают попытки Евросоюза «не увязнуть» в украинском кризисе. Сегодня же именно руководство Германии навязывает официальному Киеву в качестве переговорщика «протеже» Кремля.То есть действует контрпродуктивно.

В введении санкций против РФ также заинтересован Вашингтон, который с одной стороны стремится ослабить Россию и предотвратить создание очередной «оси зла» с одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире, а с другой стороны получить дополнительные рычаги экономического воздействия на Европейский Союз, которые позволят в частности пролоббировать некоторые конфликтные положения будущего соглашения о ЗСТ между США и ЕС. Последнее хорошо понимают в Брюсселе, в связи с чем, по нашим данным, вопрос введения санкций против РФ вносит серьезный раскол среди членов Единой Европы. Причем крупнейшие экономики выступают против введения таких санкций.

Таким образом, можно прогнозировать, что в случае, если США не удастся «продавить» вопрос новой фазы санкций, в дальнейшем Брюссель продолжит политику призывов к мирным переговорам, что на практике создаст «болото» на востоке страны и парализует возможности Киева по силовому разрешению конфликта.

Продолжение перемирия после 30 июня в случае непринятия новой фазы санкций со стороны ЕС несет в себе угрозу политической дестабилизации в Украине. Недовольство добровольческих украинских формирований политикой Киева со временем может перерасти в попытку вооруженного переворота. Данные подразделения сегодня являются наиболее боеспособными в Украине. Органы МВД деморализованы и частично разложены после событий на Майдане независимости. Армия, несмотря на попытки интенсивного укомплектования, в возможном конфликте сохранит нейтралитет. Это означает рост вероятности осуществления вооруженного переворота, который приведет к хаосу, полному уничтожению государственности и вероятному вводу российских войск в восточные области Украины.

Таким образом, несмотря на стремление идти в фарватере, прокладываемом Брюсселем, Президенту целесообразно после 30 июня прекратить перемирие и вернуться к активной фазе АТО на востоке. Для этого существуют следующие причины:

Москва не прекратит поддержку сепаратизма и бандформирований на востоке Украины даже в случае введения санкций ЕС, так как продолжение данной политики - это вопрос безопасности самого кремлевского режима.

Продолжение перемирия деморализует все проправительственные силы, а также позволяет бандформированиям усиливать свои позиции в регионе, что увеличивает прогноз вероятных потерь со стороны сил АТО при возобновлении операции в будущем.

Состав и мотивация бандформирований позволяет делать выводы о том, что нет никаких оснований прогнозировать их добровольное разоружение.

Продолжение свободных действий бандформирований в регионе увеличивают будущие расходы государственного бюджета Украины по реконструкции и восстановлению инфраструктуры Донбасса, особенно жилищного фонда.

Режим перемирия дает возможность лидерам ДНР и ЛНР продолжать разрушение административно-финансовой и хозяйственной вертикали в регионе, что угрожает серьезным потерям для государственного бюджета.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы