СМИ: Нелегитимное правительство Крыма увеличило свой штат в пять раз

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу крымского "правительства".

Согласно сообщению, 27 июня на заседании так называемого "Совмина" Крыма единогласным решением была утверждена предельная численность исполнительных органов "государственной власти" Крыма и аппарата "Совета министров" в количестве 5772 человек.

Читайте такжеВ ПАСЕ прогнозируют увеличение количества беженцев из Крыма «Основная задача была не выйти за пределы объема финансирования, который существует на сегодняшний день. Было определено, что необходимо и достаточно утвердить предельную численность 5772 человека», - сообщила представительница оккупационных властей Лариса Опанасюк.

Как отмечает интернет-издание "События Крыма", общая численность органов исполнительной власти Крыма на 2013 год была установлена в 1041 единицу, что в 5,5 раза меньше, чем сейчас. В том числе, утвержденная предельная численность аппарата Совета министров Крыма составляла 129 единиц.