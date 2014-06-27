Соглашение об ассоциации является инструментом подготовки к членству в ЕС
14:00, 27 июня 2014Политика
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В Брюсселе Украина и Евросоюз подписали Соглашения об ассоциации. Лидеры стран ЕС поприветствовали этот шаг, назвав его историческим для обеих сторон.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что таким образом ЕС открывает двери будущим членам организации, и подписание Соглашения об ассоциации является началом масштабного сотрудничества ЕС и Украины. "Это начало путешествия, в которое ЕС отправляется с этими тремя странами (Украина, Грузия и Молдавия. -- УНИАН)", - отметил Жозе Мануэл Баррозу, передает радио "Свобода".
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