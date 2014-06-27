Соглашение об ассоциации является инструментом подготовки к членству в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что таким образом ЕС открывает двери будущим членам организации, и подписание Соглашения об ассоциации является началом масштабного сотрудничества ЕС и Украины. "Это начало путешествия, в которое ЕС отправляется с этими тремя странами (Украина, Грузия и Молдавия. -- УНИАН)", - отметил Жозе Мануэл Баррозу, передает радио "Свобода".