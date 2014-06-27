Соглашение об ассоциации является инструментом подготовки к членству в ЕС

14:00, 27 июня 2014
Политика
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​В Брюсселе Украина и Евросоюз подписали Соглашения об ассоциации. Лидеры стран ЕС поприветствовали этот шаг, назвав его историческим для обеих сторон.

Президент Украины Петр Порошенко принимает поздравления с подписанием Соглашения об ассоциации от премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона
Президент Украины Петр Порошенко принимает поздравления с подписанием Соглашения об ассоциации от премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона  /  © REUTERS
Президента Украины с подписанием Соглашения поздравила канцлер Германии Ангела Меркель
Президента Украины с подписанием Соглашения поздравила канцлер Германии Ангела Меркель /  © REUTERS
Канцлер Германии пообщалась с Петром Порошенко после подписания Соглашения об ассоциации
Канцлер Германии пообщалась с Петром Порошенко после подписания Соглашения об ассоциации /  © REUTERS
Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили позицию ЕС в налаживании мира в Украине
Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили позицию ЕС в налаживании мира в Украине /  © REUTERS
Выступая в Брюсселе президент отметил, что подписание ассоциации с ЕС - один из исторических моментов за годы независимости
Выступая в Брюсселе президент отметил, что подписание ассоциации с ЕС - один из исторических моментов за годы независимости /  © REUTERS
Петр Порошенко в рамках саммита ЕС проводит ряд незапланированных встреч, в частности, с канцлером Германии и президентом Франции
Петр Порошенко в рамках саммита ЕС проводит ряд незапланированных встреч, в частности, с канцлером Германии и президентом Франции /  © REUTERS
Выступая на саммите ЕС Петр Порошенко заявил, что необходимо использовать любую возможность для прекращения конфликта
Выступая на саммите ЕС Петр Порошенко заявил, что необходимо использовать любую возможность для прекращения конфликта /  © REUTERS
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, президент Украины Петр Порошенко и президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей жмут друг другу руки после подписания Соглашения
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, президент Украины Петр Порошенко и президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей жмут друг другу руки после подписания Соглашения  /  © REUTERS
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила украинский народ с подписанием Соглашения об ассоциации
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила украинский народ с подписанием Соглашения об ассоциации /  © REUTERS
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей в кулуарах саммита ЕС
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей в кулуарах саммита ЕС /  © REUTERS

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что таким образом ЕС открывает двери будущим членам организации, и подписание Соглашения об ассоциации является началом масштабного сотрудничества ЕС и Украины. "Это начало путешествия, в которое ЕС отправляется с этими тремя странами (Украина, Грузия и Молдавия. -- УНИАН)", - отметил Жозе Мануэл Баррозу, передает радио "Свобода".

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