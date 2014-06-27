Порошенко проводит встречу с Меркель и Олландом
12:24, 27 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.
Порошенко встретился с Меркель и Олландом / facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
«Огромное внимание к Украине. У президента масса незапланированных встреч. В частности с канцлером Германии и президентом Франции», - сообщил он.
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