Конгрессмены США призывают Буша поддержать Украину на пути в НАТО

Члены конгресса США направили президенту Джорджу БУШУ письмо с призывом поддержать присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инициатором письма стал конгрессмен Роберт ВЕКСЛЕР, возглавляющий в палате представителей подкомитет по делам Европы.

По словам одного из помощников конгрессмена, его шеф на следующей неделе отправляется в Украину, где запланированы встречи с рядом официальных лиц. Поездка намечена на 5-6 февраля.

"Конгрессмен ВЕКСЛЕР вместе со старшим членом подкомитета от республиканской партии Элтоном ГЭЛЛЭГЛИ направили президенту БУШУ письмо, в котором призвали главу администрации поддержать присоединение Украины к Плану действий по вступлению в НАТО", - сказал помощник Р.ВЕКСЛЕРА, отметив, что данную позицию разделяют многие члены конгресса.

Эта же тема обсуждалась 31 января на встрече Р.ВЕКСЛЕРА с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ, который находится в США с рабочим визитом. Выступая ранее в тот же день в Американском предпринимательском институте, польский дипломат заявил, что Польша поддерживает "успешную интеграцию Украины и Грузии" в евроатлантические структуры. Р.СИКОРСКИЙ высказался за то, чтобы чаяния Украины и Грузии были услышаны и "надлежащим образом учтены" во время предстоящего в апреле этого года саммита НАТО в Бухаресте.