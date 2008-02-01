Вера Ульянченко на 10 дней укрылась за границей

1 февраля главе Киевской облгосадминистрации Вере Ульянченко исполняется 50 лет.

Уже за несколько дней до юбилея телефон приемной начали обрывать друзья и коллеги Веры Ивановны, чтобы записаться к ней на прием. Но, как сообщили в пресс-службе губернатора, поздравления Вера Ивановна не принимает, поскольку с 31 января она в отпуске за границей. Куда именно отправилась Ульянченко, ее помощники умалчивают, пишет Комсомольская правда в Украине.

Прошлый день рождения Вера Ивановна праздновала в ресторане отеля «Киев» - поздравить губернатора приехал даже Виктор Ющенко.

На работу Ульянченко вернется 11 февраля. Вот тогда и будет принимать поздравления коллег и добрых людей. А до тех пор не беспокоить...