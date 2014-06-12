Джемилев надеется, что Порошенко вернет Крым в состав Украины

11:42, 12 июня 2014
Политика
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Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев выразил надежду, что заявление нового президента Петра Порошенко о возвращении Крыма Украине станет реальностью.

Мустафа Джемилев выразил надежду на возвращение Крыма Украине / фото УНИАН

В интервью радио "Свобода" лидер крымских татар выразил обеспокоенность тем, что сейчас - когда восток Украины пылает - есть опасность того, что и Америка, и Европа "забудут" о Крыме.

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"У нас есть такое опасение и, кстати, несколько дней назад в Варшаве у меня была встреча с Бараком Обамой и я ему прямо сказал об этих опасениях. Чтобы Крым не стал предметом торга: чтобы русские не продвигались вглубь материковой Украины, то могут забыть о Крыме", - сказал Мустафа Джемилев.

По его словам, президент США заверил, что такого не будет и "пока последний квадратный метр оккупированной земли не будет освобожден, санкции Запада не прекратятся".

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Лидер крымскотатарского народа заявил, что сейчас уже есть около 10 тыс. беженцев из Крыма, значительную часть которых составляют крымские татары, которые временно селятся на западной Украине.

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