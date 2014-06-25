Более 40 человек изъявили желание занять должность заместителя министра по евроинтеграции - Семерак

На сегодняшний момент в Секретариат Кабмина обратилось более 40 человек, желающих принять участие в конкурсе на должности заместителей министра по вопросам евроинтеграции.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр Кабинета министров Остап Семерак, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Он отметил, что заявки кандидатов принимаются до 1 июля.

Как сообщал УНИАН, во всех министерствах дополнительно вводится должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции с целью усиления институциональной способности органов исполнительной власти по реализации евроинтеграционного курса Украины.

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Кабинет министров принял решение о проведении открытого отбора кандидатов на должности заместителей министров по евроинтеграции.