Воинская часть в Авдеевке уже пятые сутки ждет подкрепления

В городе Авдеевке воинская часть противовоздушной обороны №2938, обслуживающая Донецкий аэропорт и подвергшаяся 21 июня обстрелу террористов, пятые сутки ждет подкрепления от украинской армии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили родители солдат-срочников, которые сейчас находятся в этой части, выполняют свои воинский долг.

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По их словам, в результате обстрела части повреждены спецустановки, которые применяются для наблюдения за воздушным пространством и «сейчас ребята просто укрепляют окопы».

«Солдаты готовы держать оборону. Но у них только автоматы и это не равноценно вооружению террористов. Сейчас они просто продолжают рыть окопы и ждать помощи», - говорят родители. При этом подчеркивают, что после обстрела уже идут пятые сутки, но никто в часть из армейского руководства не приезжал, «чтобы хотя бы оценить ситуацию на месте».

«Наших детей готовят стать живой мишенью», - заявляют родители и отмечают, что, если нет подкрепления, то их надо эвакуировать, не дожидаясь очередных массовых жертв украинских солдат.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 июня, в Авдеевке воинская часть противовоздушной обороны №2938, обслуживающая Донецкий аэропорт, подверглась со стороны террористов массированному обстрелу из крупнокалиберного оружия.

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По данным Минобороны, после того как на помощь полку воздушных сил прибыли военнослужащие части спецназначения, они совместно дали отпор нападавшим. Со стороны военнослужащих ВС Украины погибших и раненых нет. Охрана территории всех подразделений части зенитных ракетных войск усилена, - подчеркивают в Минобороны.

В то же время родители военнослужащих данной части утверждают, что командир части обратился к своему руководству с просьбой о помощи, поскольку террористы разгромили КПП, уничтожили оборудование и силы теперь не равные. Кроме того, в части служат узкие специалисты-операторы по обслуживанию радиолокационных установок, которые только автоматами физически не смогут отразить следующее нападение террористов, если не будет помощи.