Террористы укрепляют позиции: В Краматорске - танки, в Славянске - подкрепление - СМИ

Об этом "ОстроВу" сообщают родственники десантников и местные жители.

В частности, по сообщениям местных жителей с субботы в Краматорск зашли минимум три танка, которые вот уже две ночи обстреливают аэродром.

В то же время родственники десантников заявляют что ситуация в подразделении очень сложная. Десантники нуждаются в подкреплении людьми и провизии, но после сегодняшнего уничтожения украинского вертолета террористами, вертолетчики отказываются лететь в дислокацию окруженной боевиками части. Более того, по словам военнослужащих, командование АТО не принимает всерьез их информацию о танках.

Читайте такжеВ Краматорске боевики не дали эвакуировать из детдома 35 больных детей

Также краматорчане сообщают, что сегодня в город приезжал находящийся в розыске Олег Царев, а также о резком росте количества боевиков в Краматорске. По их словам, город превращают в такой же форпост террористов, как и Славянск.

В свою очередь, из окруженного (по заверениям штаба АТО) нашими войсками Славянска сообщают, что сегодня в здание городского СБУ прибыли из Донецка около 50 боевиков на белом "Икарусе" без номерных знаков.