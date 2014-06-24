Боевики напали на блокпост сил АТО. Есть погибшие и раненые
19:53, 24 июня 2014Политика
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В течение дня боевики, игнорируя мирный План урегулирования ситуации на востоке Украины, обстреляли блокпосты вокруг Славянска с применением стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 и минометов.
REUTERS
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.
Нападение боевиков на опорный пункт сил АТО на востоке Украины, который обеспечивает охрану и оборону государственной границы на определенном участке с целью недопущения прорыва на территории Украины банд формирований, принес потери.
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В результате минометного обстрела и пусков с ПТУР было повреждено боевую машину пехоты, получили смертельные ранения двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены. В настоящее время военнослужащие находятся в медицинском учреждении, им оказана соответствующая помощь.
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