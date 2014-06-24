В центре АТО сообщили, кто находился на борту сбитого под Славянском вертолета Ми-8

Сбитый террористами вертолет Ми-8 под Славянском возвращался с украинского блокпоста после выполнения задачи по доставке грузов, на борту находились специалисты, которые устанавливали аппаратуру с целью организации мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения Плана мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом пресс-офицер АТО Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook.

"Около 17 часов в районе горы Карачун, вблизи Славянска, пуском ракеты из ПЗРК был сбит вертолет сил АТО МИ-8, который возвращался с украинского блокпоста после выполнения задачи по доставке грузов. Боевики, выпустив ракету, скрылись в ближайшей деревне Былбасовка", - написал он.

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По словам Селезнева, на борту вертолета находились специалисты, которые устанавливали аппаратуру с целью организации мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения Плана мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"На борту вертолета находилось 9 человек. По предварительной информации, в результате падения вертолета все, находящиеся на его борту, погибли. В настоящее время на месте падения вертолета работает поисково-спасательная группа", - добавил спикер АТО.

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Как сообщал УНИАН, ранее о том, что под Славянском террористы сбили из ПЗРК украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту, сообщил руководитель группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.