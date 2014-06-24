Бойцы ВСУ в зоне боевых действий обеспечены бронежилетами на 62%

Украинские военнослужащие Вооруженных Сил Украины в зоне АТО обеспечены бронежилетами на 62%.

Об этом сообщил старший офицер отдела по разработке военной формы одежды Министерства обороны, полковник Андрей Невидомый, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"Сейчас в зоне АТО обеспечены бронежилетами 62% бойцов (не считая бойцов Нацгвардии и добровольческих отрядов, - Ред.)", - сказал Невидомый.

По словам полковника, это все бронежилеты, которые уже были закуплены после начала АТО или находились на обеспечении ВСУ плюс спонсорская помощь. На данный момент в зону АТО уже поставлены 4650 бронежилетов.

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По словам врио замдиректора департамента государственных закупок и поставок материальных закупок Минобороны полковника Александра Данильчика, до конца июня это количество будет доведено до семи тысяч бронежилетов.

"До 30 июля в зону АТО завезут еще плюс 10080 бронежилетов, и общее количество бронежилетов составит 17080".

На вопрос журналистов, за чей счет идет закупка бронежилетов, Данильчик уточнил: "Это средства только из резервного фонда, который был выделен на нужды армии в размере 145 млн грн. Из них 118 млн грн идут непосредственно на закупку бронежилетов".