Минобороны: Украинские военнослужащие в Крыму остаются верными украинскому народу

Также абсолютно не отвечает действительности распространенная информация о массовом увольнении военнослужащих Вооруженных Сил Украины с военной службы, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

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Как отмечается в сообщении, личный состав дислоцированных на территории Крыма воинских частей Вооруженных Сил Украины, заблокированных вооруженными лицами, сохраняет спокойствие и пытается путем переговоров не допустить кровопролития, понимая всю ответственность за свои семьи и мирных граждан.

Требования сложить оружие военнослужащие Вооруженных Сил Украины выполнять отказываются.

Так, военнослужащие Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина заявили о верности Военной присяге и отказались сдать оружие по требованию вооруженных лиц, захвативших аэродром “Бельбек” под Севастополем. Сегодня утром, 2 марта, на территории бригады был торжественно поднят Государственный флаг Украины, а военнослужащие заявили, что остаются верными присяге на верность украинскому народу.

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Несмотря на попытки вооруженных лиц установить контроль над Академией Военно-морских Сил имени П. Нахимова, личный состав высшего военного учебного заведения заявил, что не сдаст оружие и не допустит вооруженных лиц на территорию академии.

«Мы находимся на своей земле и присягали на верность народу Украины», – подчеркнул украинский моряк.

Территории воинских частей Вооруженных Сил Украины находятся под контролем украинских военнослужащих, сообщают в МОУ.