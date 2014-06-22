В Севастополе задержали украинских журналистов после атаки "агрессивных бабушек"

Как сообщила Центру журналистских расследований Татьяна Козырева, их удерживали в Ленинском райотделе МВД.

По словам Козыревой, во время прямой трансляции с площади Нахимова на них начались нападки со стороны участников митинга пенсионного возраста, которые обвиняли журналистов в неправильном освещении событий в Крыму. Сотрудники полиции препроводили журналистов в Ленинский райотдел, куда также направились севастопольские пенсионерки.

Читайте такжеУкраина направила обращение в Генпрокуратуру РФ по поводу задержанного режиссера Сенцова«Отношение в полиции к нам нормальное. Документы и телефоны не забирал. Мы дали пояснения по поводу своей работы в Севастополе. Но нас пока что не отпускают. Агрессивные бабушки прямо здесь продолжают свои нападки, честно говоря, не знаем даже, как реагировать», - сообщила Татьяна Козырева.

Позже стало известно, что после дачи пояснений в Ленинском райотделе милиции и около часа ожидания журналистов отпустили без каких -либо претензий.

Громадське ТБ также сообщает, что журналисты давали пояснения о «причастности к экстремизму».