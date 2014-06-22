Ночью боевики опять атаковали базу танкового резерва в Артемовске, ведя огонь с балконов многоэтажек

"Ночью, накануне 22 июня, в этот священный, для каждого гражданина нашей страны, день памяти о начале Великой Отечественной войны, люди без чести и принципов, равно как и немецко-фашистские захватчики в 1941 году, совершили очередное нападение на войсковую часть А2730", - говорится в сообщении на сайте 06274.com.ua.

Как и двое суток назад стрельба велась с территории бывшей 52 мехбригады и с жилых домов по улицам Чайковского и Леваневского. Военнослужащие части максимально старались обезопасить жителей многоэтажек от поражения огнем - не применяя ответную стрельбу по направлению жилых домов. Читайте такжеНочью террористы атаковали танковую базу в Артемовске, военные отбили штурм

Были зафиксированы случаи появления стрелков именно на балконах квартир. Особенно низменно и подло ведут стрельбу снайпера с крыш домов военного городка, которые ночью расстреливают военнослужащих на блокпостах, чувствуя безнаказанность за спинами гражданского населения.

"Обращаемся к жителям нашего города - давайте вместе будем бороться за мир в нашем городе и регионе. Не допускайте, по возможности, террористов в свои квартиры, закрывайте чердаки и подъезды - это поможет сохранить ваше жилище и вашу жизнь! В случае ведения интенсивного огня из прилегающих домов - мы будем вынуждены поражать огневые точки из всех видов оружия, о последствиях которого страшно представить...", -отмечается в сообщении.