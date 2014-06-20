Россия через Януковича планомерно и давно готовила агрессию против Украины - СБУ

«С декабря 2013-го и до конца февраля 2014-го в структуре Службы работали три группы высокопоставленных должностных лиц ФСБ. В течение этих месяцев всё современное оружие, личные дела, архивы, - всё, на чем базируется профессиональная спецслужба, были вывезены в Симферополь. В последние годы подразделения, призванные защищать Украинское государство, были наполнены российской агентурой и планировали разгон Майдана, расстрел людей. Более того, руководство департамента защиты государственности, другие высокопоставленные генералы СБУ в феврале 2014 года день и ночь преступно планировали это в одном из помещений СБУ в центре города», - сказал Наливайченко в интервью газете «День».

Читайте такжеЯнукович с гражданской женой поселился в Сочи - СМИ

По его убеждению, все это свидетельствует о том, что официальная Москва вместе с Януковичем планомерно и давно готовилась к аннексии Крыма и событиям, которые происходят на Донбассе.

«Наследие» в СБУ, которое нам осталось после управлением структурой Якименко и в целом при правлении Януковича, - это огромный удар по безопасности нашей страны. В сущности, допустившие это люди, а фактически помогавшие врагу, являются государственными преступниками. Ценой невероятных усилий, в первую очередь простых сотрудников СБУ, отдельные направления спасены, новые сотрудники профессионально исполняют свои функции. Конечно, я не могу сказать, что служба уже на 100% другая, но, например, контрразведка и защита государственности — это подразделения, на какие мы можем опираться... Сейчас прекращены все контакты с агрессором, более того, двусторонние договоренности и соглашения разорваны. Единственные наши «контакты» - это противодействие подрывным акциям агентуры ФСБ», - отметил он.

По словам Наливайченко, в работе военной контрразведки полностью изменен подход и задачи. «Украинская контрразведка на 100% обновлена. Сейчас там работают молодые офицеры, изменена расстановка сил и средств в соответствии с расположением и действиями Вооруженных сил. Военная контрразведка снята с других заданий и сориентирована на противодействие проникновению врага в вооруженное руководство, в штаб АТО, то есть в те структуры, которые сегодня являются ключевыми в противодействии военной агрессии. Случаи предательства были, но на войне враг основные свои направления нацеливает на штабы и воинские части. Мы этому противодействуем», - подчеркнул председатель СБУ.