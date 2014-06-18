За последние сутки боевики не прорывали украинско-российскую границу, заявляют ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил помощник председателя Государственной пограничной службе Украины Сергей Астахов.

"Эти сутки на границе прошли более-менее спокойно, насколько это можно говорить в условиях постоянных нападений на пограничные подразделения. Массированного обстрела не было, прорывов через госграницу не произошло", - сказал Астахов.Читайте такжеГраницу Украины свободно пересекло незаконное военное формирование "Армия Путина" - депутат

Вместе с тем он отметил, что пограничники имеют информацию относительно накопления бандформирований и неизвестных воинских формирований на территории РФ вблизи украинской границы.

"Информация есть, мы ее отслеживаем и готовы вместе с Вооруженными силами и Нацгвардией решительно противостоять этому", - сказал Астахов.

Он заверил, что пограничники совершенствуют систему обороны госграницы.

"На тех участках, где у нас нет возможности полностью контролировать ситуацию, мы совершенствуем систему охраны и обороны", - добавил Астахов.