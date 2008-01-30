Представитель БЮТ отверг обвинения в захвате власти в Житомире

Председатель Житомирской областной организации БЮТ, народный депутат Украины Сергей ПАШИНСКИЙ считает “сегодняшнее заседание сессии Житомирского облсовета законным и легитимным". Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Житомирского облсовета заявила о рейдерском захвате областного совета. Как сообщила пресс-секретарь председателя Житомирского облсовета Вера РАЧКОВСКАЯ, "очередное заседание областного совета сегодня не состоялось, поскольку в зале зарегистрировалось 40 депутатов, в связи с чем председатель областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ объявила перерыв на неопределенный срок". По информации пресс-секретаря, вместо этого после 14.00 депутаты от фракций БЮТ и “Наша Украина” "завели в зал заседаний Житомирского областного совета несколько десятков сторонников и объявили это собрание "сессией областного совета", и начали принимать неправомерные решения". При этом представитель пресс-службы отметила, что "в собрании, направленном на силовой захват сессионного зала, приняли участие 52 лица, из которых депутатские мандаты имеют лишь 38". По ее словам, подобные действия являются безусловным нарушением Уголовного кодекса Украины, и за них организаторы будут нести ответственность, согласно закону.

Как сообщил УНИАН глава Постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и прав человека Житомирского областного совета Ярослав ДОЛГИХ, для легитимного проведения сессии "она должна быть созвана распоряжением председателя совета или по требованию трети депутатов при условии, что их требование соответственно подано и зарегистрировано в областном совете. Также для правомочия заседания в нем должны принять участие не меньше 48 депутатов Житомирского областного совета".

Вместе с тем С.ПАШИНСКИЙ рассказал, что “сегодня в сессионном зале собрались депутаты, приняли решение по областной территориальной избирательной комиссии и сделали перерыв до первого февраля”. По его словам, также на сессии государственные исполнители “зарегистрировали сегодня девять наших депутатов. После обеда собрались в зале 52 депутата - представители Партии регионов, Блока Литвина, БЮТ и “Нашей Украины”, вел сессию председательствующий бютовец Виталий ФРАНЦУЗ”.

“Сессия рассмотрела пять вопросов, потом мы приняли решение обязать прокуратуру внести протест на кражу ресторана "Смоленск", который стоит не меньше 5 млн. дол.", - сказал С.ПАШИНСКИЙ. При этом он сказал, что "отныне судьбу председателя облсовета будут решать правоохранительные органы".

Представитель БЮТ также отбросил обвинения политических оппонентов в попытке силового захвата власти в Житомирском облсовете.