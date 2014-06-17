Турчинов закрыл сегодняшнее заседание парламента
18:18, 17 июня 2014Политика
0 0
Следующее заседание Рады начнется завтра в 10.00.
Турчинов закрыл сегодняшнее заседание парламента / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о завершении работы парламента на сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.
Читайте такжеВР приняла постановление, которое позволит провести демаркацию границы с РФ
Кроме того, спикер отметил, что проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту, который обсуждался в парламенте сегодня утром и каким главе государства предлагается ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, планируется рассмотреть первым вопросом в четверг, 19 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter