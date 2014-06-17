Турчинов закрыл сегодняшнее заседание парламента

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о завершении работы парламента на сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.

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Кроме того, спикер отметил, что проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту, который обсуждался в парламенте сегодня утром и каким главе государства предлагается ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, планируется рассмотреть первым вопросом в четверг, 19 июня.