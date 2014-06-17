Россия пытается влиять на некоторые правительства ЕС - Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщил депутат Европейского парламента, член политической группы Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский.

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Это следует из записи, которую Сариуш-Вольский сделал на своей странице в Твиттере.

"Баррозу на группе ЕНП: Наш энергетический союз будет настолько сильным, насколько это позволят страны-члены. Россия пытается влиять на некоторые из правительств ЕС", - сообщил он о выступлении президента ЕК на политической группе.