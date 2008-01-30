В НУ-НС ждут, пока ПР немного остынет

18:26, 30 января 2008
Политика
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Варианты адекватных действий все еще ищут

Ярослав ДЖОДЖИК
Партия регионов, блокируя трибуну парламента, теряет популярность среди своих избирателей.

Как сообщает сайт Razom, такое мнение высказал член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Ярослав ДЖОДЖИК.

«Я убежден, что за время этой сессии, которая не является официально закрытой, горячие головы оппозиции должны, как говорят, немножко остыть и понять, что на пустом месте нельзя сделать ту большую политику, которую они хотят сделать, блокируя работу Верховной Рады», – считает Я.ДЖОДЖИК.

По его словам, рейтинг “бело-голубых” стремительно падает и в этих условиях демократическая коалиция должна сохранять спокойствие.

«В случае, если оппозиция будет продолжать вести себя деструктивно, коалиция должна найти варианты адекватных действий в ВР», – считает он.

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