На Донетчине террористы обстреливали военных из 8 минометов, раненых - более 30

09:42, 17 июня 2014
Политика
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На Донетчине в результате обстрела лагеря пограничников и военнослужащих ранены 31 человек.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня с 02.00 до 02.40 позиции пограничников и военнослужащих Вооруженных сил в районе населенного пункта Алексеевское были обстреляны массированным огнем из 8 минометов.

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Огонь велся прицельно и корректировался специально обученными боевиками. В эпицентре обстрела оказались важнейшие объекты лагеря. Заняв круговую оборону, пограничники совместно с подразделениями ВСУ вступили в бой, после чего боевики отступили.

В ходе боевого противостояния ранен 31 военнослужащий, из них одиннадцать пограничников. Пограничник с ранением средней тяжести и военнослужащий с тяжелым ранением были эвакуированы вертолетом ВСУ.

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