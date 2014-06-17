На Донетчине террористы обстреливали военных из 8 минометов, раненых - более 30

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня с 02.00 до 02.40 позиции пограничников и военнослужащих Вооруженных сил в районе населенного пункта Алексеевское были обстреляны массированным огнем из 8 минометов.

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Огонь велся прицельно и корректировался специально обученными боевиками. В эпицентре обстрела оказались важнейшие объекты лагеря. Заняв круговую оборону, пограничники совместно с подразделениями ВСУ вступили в бой, после чего боевики отступили.

В ходе боевого противостояния ранен 31 военнослужащий, из них одиннадцать пограничников. Пограничник с ранением средней тяжести и военнослужащий с тяжелым ранением были эвакуированы вертолетом ВСУ.