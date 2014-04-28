У террористов на блокпостах повсеместно появились гранатометы - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в районе Краматорского аэродрома ночью была зафиксирована одиночная автоматная очередь в сторону позиций украинских войск.

"Утром здесь же (в районе Краматорского аэродрома - УНИАН) силовики опять были обстреляны из стрелкового автоматического оружия. Также террористы сделали несколько выстрелов из гранатометов. Силовики открыли огонь в ответ", - пишет Тымчук.

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"По нашим данным, усилена охрана и оборона блок-постов сепаратистов. Повсеместно у террористов на блок-постах появились гранатометы", - сообщил координатор ИС.

В целом же, по его словам, ночь в районе АТО прошла спокойно.