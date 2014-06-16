СНБО обсудил детальный план реализации мирных инициатив Президента - Парубий
22:19, 16 июня 2014Политика
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Совет национальной безопасности и обороны обсудил детальный план реализации президентских мирных инициатив относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.
СНБО обсудил детальный план реализации мирных инициатив Президента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после окончания заседания СНБО сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.
“Третьим вопросом было - состояние реализации мирного плана президента Украины. Мы обсудили детальный график мирных инициатив, которые президент Украины объявил в своей инаугурационной речи”, - сказал Парубий.
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Он подчеркнул, что российские боевики должны сложить оружие, покинуть территорию Украины. Также Парубий отметил, что детали реализации мирного плана президента озвучит сам Петр Порошенко.
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