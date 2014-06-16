СНБО обсудил детальный план реализации мирных инициатив Президента - Парубий



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после окончания заседания СНБО сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

“Третьим вопросом было - состояние реализации мирного плана президента Украины. Мы обсудили детальный график мирных инициатив, которые президент Украины объявил в своей инаугурационной речи”, - сказал Парубий.

Читайте такжеУкраина может закрыть пункты пропуска на границе с Россией - СНБО

Он подчеркнул, что российские боевики должны сложить оружие, покинуть территорию Украины. Также Парубий отметил, что детали реализации мирного плана президента озвучит сам Петр Порошенко.