В Севастополе приостанавливает работу комиссия по выводу украинских кораблей и техники – источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Севастополе.

По информации собеседника агентства, члены комиссии, которые в свое время были делегированы в ее состав, покидают Севастополь (кроме тех членов комиссии, которые представляли Черноморский флот РФ). Как отмечает источник, работа комиссии приостанавливается по инициативе российской стороны, которая якобы направила украинским коллегам письмо с объяснением причин приостановки процесса. По мнению источника, изложенные в письме позиции российской стороны являются надуманными и необоснованными. В то же время собеседник агентства отказался сообщить, о каких именно причинах идет речь в письме. Он сказал, что с приостановкой работы комиссии пока становится практически невозможным процесс возвращения Украине кораблей, судов и военной техники, которые необходимо вернуть.

Как сообщал УНИАН, с середины апреля текущего года по настоящее время из акваторий оккупированного Россией Крыма в порты материковой части Украины в соответствии с согласованным комиссией в составе представителей оборонных ведомств РФ и Украины графиком выведено 35 кораблей, катеров и судов, которые были захвачены российскими военнослужащими в марте текущего года. На сегодняшний день невыведенными остаются 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.